KYK ÖDEME TARİHLERİ: KYK burs ve krediler yattı mı 2022? KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Burs ücretleri okulların kapalı olduğu tarihler de de yatmaya devam ederken gözler yeni yıla çevrilmiş durumda. Üniversite eğitimi alan öğrenciler, toplu ödeme tarihlerini araştırarak buna göre planlama yapıyor. Peki, KYK burs ve krediler yattı mı 2022? KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?