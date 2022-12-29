KYK ÖDEME TARİHLERİ: KYK burs ve krediler yattı mı 2022? KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?
KYK burs ve krediler yattı mı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Burs sonuçlarının açıklanmasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığından burs almaya hak kazanan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, KYK ÖDEME TARİHLERİ: KYK burs ve krediler yattı mı 2022? KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?
KYK ÖDEME TARİHLERİ: KYK burs ve krediler yattı mı 2022? KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Burs ücretleri okulların kapalı olduğu tarihler de de yatmaya devam ederken gözler yeni yıla çevrilmiş durumda. Üniversite eğitimi alan öğrenciler, toplu ödeme tarihlerini araştırarak buna göre planlama yapıyor. Peki, KYK burs ve krediler yattı mı 2022? KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?
KYK BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
KYK burs ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık ayı olmak üzere toplam 3 ay için öğrenci hesaplarına yatırılacak.
Öğrencilerin burs ödemeleri öğrencilerin burs sonuçları açıklandıktan sonra oluşturduğu Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. Öğrenciler banka kartlarıyla ATM'lerden ücretlerini çekebilecek.
Normal şartlarda burs ödemeleri öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 aylık toplu ödeme tarihleri için bir açıklama yapmadı. Ancak ödemelerin yılbaşından önce hesaplara yatırılacağı konuşuluyor. Burs ödemelerinin en geç Ocak ayının ilk haftasında yatırılması bekleniyor.
ÖĞRENCİLER 3750 TL TOPLU ÖDEME ALACAK
2022-2023 KYK burs başvurusunda bulunarak öğrenim kredisi veya burs hakkı elde eden öğrencilere Ekim, Kasım ve Aralık ayı ödemeleri toplu olarak yatırılacak. Daha önceden burs alan öğrencilerin bursları, bu aylarda da devam ettiği için eskiden burs alan öğrencilere toplu ödeme yapılmayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılında burs ücreti ön lisans ve lisans da 1.250 TL olarak belirlendi.
T.C.KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME YAPILACAK
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
Başarısız olma,
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
Öğretim kurumunun kapatılması,
Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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