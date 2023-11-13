KYK burs ne zaman yatacak? KYK bursu ilk ay kaç ne kadar yatacak? 2023-2024 KYK ödemeleri Kasım Aralık ayı...

KYK BURS, KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK tarafından kredi ve burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ve kredi tutarları, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için 3 aylık toplu olarak hesaplara yatırılıyor.

Bu 3 aylık toplu ödeme, geçtiğimiz yıllarda Aralık ayı içerisinde hesaplara yatırılmıştı. Toplu ödemelerin bu yıl da Aralık veya Ocak ayında hesaplara yatması bekleniyor.