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KYK burs ne zaman yatacak? KYK bursu ilk ay kaç ne kadar yatacak? 2023-2024 KYK ödemeleri Kasım Aralık ayı...

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Giriş Tarihi: 13.11.2023
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KYK burs ne zaman yatacak? KYK bursu ilk ay kaç ne kadar yatacak? 2023-2024 KYK ödemeleri Kasım Aralık ayı...

"KYK burs ne zaman yatacak?" sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları bekleyen öğrencilere müjdeli haber geldi. Başvuru sonuçları, Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklama ile öğrencilere duyuruldu. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman? İşte, detaylar...

"KYK burs ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. GSB tarafından gerçekleştirilen KYK burs ve kredi başvuru sonuçları bugün Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklama ile öğrencilere duyuruldu. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman? İşte, KYK öğrenim kredisi başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK tarafından kredi ve burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ve kredi tutarları, ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu olarak hesaplara yatırılıyor. Bu 3 aylık toplu ödeme, geçtiğimiz yıllarda Aralık ayı içerisinde hesaplara yatırılmıştı. Toplu ödemelerin bu yıl da Aralık veya Ocak ayında hesaplara yatması bekleniyor.

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KYK BURS, KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK tarafından kredi ve burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından burs ve kredi tutarları, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için 3 aylık toplu olarak hesaplara yatırılıyor.

Bu 3 aylık toplu ödeme, geçtiğimiz yıllarda Aralık ayı içerisinde hesaplara yatırılmıştı. Toplu ödemelerin bu yıl da Aralık veya Ocak ayında hesaplara yatması bekleniyor.

KYK BURS İLK ÖDEMESİ NE KADAR?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK ÖN LİSANS BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: .4000 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 6.000 TL

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