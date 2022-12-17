KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? GSB tarih açıklaması: Ekim-Kasım-Aralık ayı KYK burs ödemeleri ne zaman?

KYK bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde burs taahhütnamesini onaylayan yüz binlerce öğrenciye burs ve kredi ödemesi yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu takibinde gerçekleştirilen burs ve kredi ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri tek seferde yapılacak. GSB KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? Ekim-Kasım-Aralık ayı KYK burs ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Kasapoğlu, ilk ödemelerin Ocak ayından itibaren yapılacağını duyurdu. Buna göre, ekim, kasım ve aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 2023 Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle: