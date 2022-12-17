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KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? GSB tarih açıklaması: Ekim-Kasım-Aralık ayı KYK burs ödemeleri ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2022 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022
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KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? GSB tarih açıklaması: Ekim-Kasım-Aralık ayı KYK burs ödemeleri ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı 2022-2023 burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. İlk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri tek seferde yapılacak. Bu kapsamda ödemelerin hangi tarihte yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, GSB KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? Ekim-Kasım-Aralık ayı KYK burs ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...

KYK bursu ne zaman yatacak? 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde burs taahhütnamesini onaylayan yüz binlerce öğrenciye burs ve kredi ödemesi yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu takibinde gerçekleştirilen burs ve kredi ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri tek seferde yapılacak. GSB KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? Ekim-Kasım-Aralık ayı KYK burs ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Kasapoğlu, ilk ödemelerin Ocak ayından itibaren yapılacağını duyurdu. Buna göre, ekim, kasım ve aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 2023 Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2.550 liradan 3.750 liraya yükseldi.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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