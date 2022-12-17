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KYK TAAHHÜTNAME ONAYLAMA EKRANI | e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? En geç o tarihte

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci burs ya da kredi hakkı kazanıp kazanamadığını öğrendi. Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödeme alabilmeleri için taahhütname onayı yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde ödemeler yapılmayacak. Peki, e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte KYK taahhütname onaylama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2022 09:33
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KYK TAAHHÜTNAME ONAYLAMA EKRANI | e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? En geç o tarihte

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan burs ve kredi ödemelerinde başvurular sonuçlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için burs ve krediye başvuru yapan öğrenciler, sonuçlarını öğrendi. Şimdi ise sıra taahhütname onayında. Peki, e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte KYK taahhütname onaylama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK TAAHHÜTNAME ONAYLAMA EKRANI | e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? En geç o tarihte

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs ya da kredi kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için taahhütnamelerin süresi içerisinde onaylanması gerekiyor.

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KYK TAAHHÜTNAME ONAYLAMA EKRANI | e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? En geç o tarihte

KYK taahhütname onaylama işlemleri e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Öğrencilerin en geç 20 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

BURS/KREDİ TAAHHÜTNAME ONAYLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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KYK TAAHHÜTNAME ONAYLAMA EKRANI | e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? En geç o tarihte

18 yaşından küçük öğrenciler

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı vermeleri gerekiyor. Sonrasında bu öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütnamelerini onaylayabilecek.

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KYK TAAHHÜTNAME ONAYLAMA EKRANI | e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? En geç o tarihte

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini düzenletebilecek.