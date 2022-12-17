KYK TAAHHÜTNAME ONAYLAMA EKRANI | e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? En geç o tarihte

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci burs ya da kredi hakkı kazanıp kazanamadığını öğrendi. Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödeme alabilmeleri için taahhütname onayı yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde ödemeler yapılmayacak. Peki, e-Devlet KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte KYK taahhütname onaylama ekranı...