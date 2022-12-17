DHBT MÜLAKATA ÇAĞRILMA PUANI 2022: DBHT mülakatları ne zaman yapılacak, kaç puan gerekir?
Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunlarının 27 Kasım 2022 tarihinde katılım sağladıkları DHBT sınavı sonuçlarının belli olmasının ardından DHBT mülakat sınavına katılma puanını sorgulamaya başladı. Peki, DHBT mülakatları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kaç puan gerekli? İşte, mülakatlar hakkında merak edilenler...
DHBT mülakat tarihi ne zaman, kaç puan gerekli? sorusu binlerce aday tarafından sorgulanıyor. KPSS DHBT sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı kadroları için adaylar, mülakat sürecine odaklandı. Peki DHBT mülakatları ne zaman yapılacak? 2022 KPSS DHBT mülakat tarihi belli oldu mu? İşte, merak edilenler...
DHBT MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
DHBT mülakatları için henüz bir tarih açıklanmadı. Konuyla ilgili detaylar belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.
KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS DHBT sonuçları, 16 Aralık tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
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2021 YILI DHBT TABAN PUANLARI
DHBT mülakatı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır. Öte yandan 2021 Diyanet taban puanları ise şu şekilde:
4-B KKÖ ilahiyat Fakültesi sözlü notu 75, KPSS puanı 73,37
İhaliyat ön lisans + lmam Hatip Lisesi sözlü notu 86.33, KPSS puanı 82,32
İmam Hatip Lisesi + Hafız sözlü notu 89.33, KPSS puanı 86,49
4-Bİ-H ilahiyat fakültesi sözlü sınav 70, KPSS puanı 51,77
İlahiyat önlisans + İHL sözlü sınavı 70, KPSS puanı 60,90
DHBT NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?
Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda aradığı puanın elde edilmesini sağlayan bir sınavdır.
Son sınıf okuyan Ortaöğretim (Lise), Önlisans ve Lisans adayları 2022 DHBT'ye kendi düzeyinde girebilir. DHBT puanı 2 yıl geçerli olduğundan 2 yıl içinden mezun olabilecek Lise, Önlisans ve Lisans adayları da 2022 DHBT'ye girebilir ancak mezun olunca ilanlara başvurabilir ve tercihlerde bulunabilir.
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- DHBT MÜLAKATA ÇAĞRILMA PUANI 2022: DBHT mülakatları ne zaman yapılacak, kaç puan gerekir?
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