DHBT MÜLAKATA ÇAĞRILMA PUANI 2022: DBHT mülakatları ne zaman yapılacak, kaç puan gerekir?

DHBT mülakat tarihi ne zaman, kaç puan gerekli? sorusu binlerce aday tarafından sorgulanıyor. KPSS DHBT sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı kadroları için adaylar, mülakat sürecine odaklandı. Peki DHBT mülakatları ne zaman yapılacak? 2022 KPSS DHBT mülakat tarihi belli oldu mu? İşte, merak edilenler...

DHBT MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

DHBT mülakatları için henüz bir tarih açıklanmadı. Konuyla ilgili detaylar belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.