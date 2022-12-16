İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2022-2023 bursu için başvurular alındı. Başvuruların üzerinden iki ay geçmesine rağmen sonuçlar henüz açıklanmadı. Bu gelişmelerle öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte cevaplar...

İBB BURS SONUÇLARI ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.