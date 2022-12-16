İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak?
EĞİTİM ahaber.com.tr
İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite öğrencileri tarafından araştırılan İBB burs sonuçlarının neden açıklanmadığı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan burs sonuçlarının bu yıl hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte ayrıntılar...
İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2022-2023 bursu için başvurular alındı. Başvuruların üzerinden iki ay geçmesine rağmen sonuçlar henüz açıklanmadı. Bu gelişmelerle öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte cevaplar...
İBB BURS SONUÇLARI ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
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