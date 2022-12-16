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İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak?

İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite öğrencileri tarafından araştırılan İBB burs sonuçlarının neden açıklanmadığı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan burs sonuçlarının bu yıl hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte ayrıntılar...

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2022-2023 bursu için başvurular alındı. Başvuruların üzerinden iki ay geçmesine rağmen sonuçlar henüz açıklanmadı. Bu gelişmelerle öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte cevaplar...

İBB BURS SONUÇLARI ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

* Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

* Açık öğretimde okuyan öğrenciler

* Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrenciler

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