KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarih...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu yapıldı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan, saat 10.15'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) sona erdi.
KPSS Alan Bilgisi sınavları çerçevesinde saat 10.15'te başlayan 1. oturum sona erdi. Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevapladı. Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulan adaylara her bir test için 50'şer dakika verildi.
ÖSYM BAŞKANI ERSOY, OTURUM ÖNCESİ SINAV BİNASINI ZİYARET ETTİ
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Alan Bilgisi oturumları öncesi Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesine gelerek sınava girecek adaylarla ve salon görevlileriyle sohbet etti, adaylara başarı diledi.
Ardından sınav binasını ziyaret eden Ersoy, yetkililerden sınava girecek aday sayısına ilişkin bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, "Geçen hafta Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri, bu hafta KPSS Alan ve önümüzdeki hafta da ÖABT ve din meslek sınavlarını yapıp süreci tamamlayacağız" dedi.
"SINAV SONUÇLARINI 25 AĞUSTOS CİVARINDA AÇIKLAYACAĞIZ"
Sınavın bugün ve yarın 9 farklı alanda, 3 ayrı oturumda uygulanacağını, sınava 183 bin 252 adayın gireceğini hatırlatan Ersoy, 35 il merkezindeki 488 okulda sınavın uygulanacağını aktararak, şöyle devam etti:
"6 bin 600 civarında salonda adaylarımızı sınava alacağız. 24 bin civarında görevlimiz bu sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hizmet ediyorlar. Amacımız kamu kurumlarının ihtiyacı olan personeli yine bir kamu kurumu olan ÖSYM aracılığıyla sağlıklı, güvenli, geçerli, adil ve tutarlı bir şekilde bu sınavı gerçekleştirmek. Şimdiye kadarki süreç güzel geçti. Sınava 2 milyon 200 bin aday başvurdu. İnşallah sınav sonuçlarını 25 Ağustos civarında ilan edeceğiz."
2. OTURUM DA TAMAM
Saat 14.45'teki KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumunda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.
3. OTURUM NE ZAMAN?
3. oturum ise 30 Temmuz (yarın) saat 10.15'te yapılacak. Adaylara 2. oturumda hukuk, iktisat ve maliye, 3. oturumda işletme, muhasebe ve istatistik testleri yöneltilecek. Adaylara yöneltilen süre her bir testte 50, yalnızca istatistik testi için 60 dakika olacak.
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