KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarih...

"6 bin 600 civarında salonda adaylarımızı sınava alacağız. 24 bin civarında görevlimiz bu sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hizmet ediyorlar. Amacımız kamu kurumlarının ihtiyacı olan personeli yine bir kamu kurumu olan ÖSYM aracılığıyla sağlıklı, güvenli, geçerli, adil ve tutarlı bir şekilde bu sınavı gerçekleştirmek. Şimdiye kadarki süreç güzel geçti. Sınava 2 milyon 200 bin aday başvurdu. İnşallah sınav sonuçlarını 25 Ağustos civarında ilan edeceğiz."