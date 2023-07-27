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Son dakika: MEB'den öğretmenlere önemli duyuru! Mazerete bağlı yer değiştirmede tarih belli oldu

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 27.07.2023 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
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Son dakika: MEB’den öğretmenlere önemli duyuru! Mazerete bağlı yer değiştirmede tarih belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları için tarih verdi. İşte ayrıntılar...

MEB'in web adresinde, "2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" yayımlandı.

Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.

Öğretmenler birinci aşamada, 7-14 Ağustos'ta belgeleriyle mazeretlerini bildirecek.

Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos'ta tercih başvurusunda bulunabilecek.

Atamalar 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos itibarıyla yapılacak.

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