LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? 2. tercihler başladı mı? LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak?

Liseye Geçiş Sistemi tercih sonuçları açıklandıktan sonra yerleşim süreci devam ediyor. Okullara yerleştirilemeyen öğrenciler için önemli bir adım olan LGS boş kontenjanlarına göre yerleşim süreci başlayacak. Öğrenciler, taban puanları ve boş kontenjanları "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden kolayca sorgulayabilirler. 24 Temmuz'da açıklanan LGS tercih yerleştirme sonuçları sonrasında, 2. tercih dönemi öncesi gözler MEB'e çevrildi. İşte detaylar...