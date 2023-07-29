29 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? 2. tercihler başladı mı? LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak?

LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? 2. tercihler başladı mı? LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2023
ABONE OL
LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? 2. tercihler başladı mı? LGS taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak?

Liseye Geçiş Sistemi tercih sonuçları açıklandıktan sonra yerleşim süreci devam ediyor. Okullara yerleştirilemeyen öğrenciler için önemli bir adım olan LGS boş kontenjanlarına göre yerleşim süreci başlayacak. Öğrenciler, taban puanları ve boş kontenjanları "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden kolayca sorgulayabilirler. 24 Temmuz'da açıklanan LGS tercih yerleştirme sonuçları sonrasında, 2. tercih dönemi öncesi gözler MEB'e çevrildi. İşte detaylar...

Liseye Geçiş Sistemi tercih sonuçları açıklandıktan sonra yerleşim süreci devam ediyor. Okullara yerleştirilemeyen öğrenciler için önemli bir adım olan LGS boş kontenjanlarına göre yerleşim süreci başlayacak. Öğrenciler, taban puanları ve boş kontenjanları "e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden kolayca sorgulayabilirler. 24 Temmuz'da açıklanan LGS tercih yerleştirme sonuçları sonrasında, 2. tercih dönemi öncesi gözler MEB'e çevrildi. İşte detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklandı:

LGS TERCİH SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN!

LGS 2. TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir.

Lise tercih takvimine göre boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

LGS BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA