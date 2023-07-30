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KPSS Alan Bilgisi sınavı öğrenci yorumları TWİTTER! KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? 1. 2. 3. oturum sınav soruları zorluk derecesi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2023
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KPSS Alan Bilgisi sınavı öğrenci yorumları TWİTTER! KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı? 1. 2. 3. oturum sınav soruları zorluk derecesi...

KPSS sınav yorumları hakkında araştırmalar devam ediyor. 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. KPSS Alan Bilgisi sınavına katılım sağlayanlar sosyal medyada KPSS soru yorumlarını paylaşarak, soruların zorluk derecesini tartışıyor. Peki, "KPSS Alan Bilgisi sınavı 3. oturum soruları nasıldı zor mu, kolay mı?" İşte cevabı...

KPSS Alan Bilgisi sınavı 29-30 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Sınavın ardından "KPSS Alan Bilgisi sınavı 3. oturum soruları nasıldı zor mu, kolay mı?'" sorusu gündeme geldi. Binlerce aday sınavın ilk oturumu hakkında yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavı 1 2. 3. oturumu soruları nasıldı zor mu, kolay mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan birinci oturumu yapıldı.

Saat 10.15'te başlayan KPSS Alan Bilgisi Sınavları için adaylara 150 dakika süre verildi. Sabah oturumunda adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu.

KPSS alan bilgisi birinci oturumu, 30 il, 35 sınav merkezinde yapıldı. Oturumlara toplam 183 bin 252 aday başvurdu. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanıldı.

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik), 30 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 3. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek.

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) maratonu 6 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

SONUÇLAR NE ZAAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınavı sonuçları, 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV ÖĞRENCİ YORUMLARI 2023!

KPSS Alan Bilgisi sınavı 1. ve 2. oturum dün gerçekleştirildi. 3. oturum ise bugün saat 10.15'te başlayıp 12.55'te sona erecek. Öğrenci yorumları sınavın ardından paylaşılacak.

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