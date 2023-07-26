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KPSS 2023/1 tercih sonuç sorgulama | AÇIKLANDI! ÖSYM KPSS 2023/1 merkezi atama sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

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Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
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KPSS 2023/1 tercih sonuç sorgulama | AÇIKLANDI! ÖSYM KPSS 2023/1 merkezi atama sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları adayların merakla beklediği bir konu haline geldi. Merkezi atama için tercih işlemleri 6-13 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı ve şimdi gözler tercih sonuçlarına çevrildi. 26 Temmuz itibarıyla ise sonuçlar adayların erişimine açıldı. Peki KPSS 2023/1 merkezi atama sonuçları nereden nasıl öğrenilir?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için heyecan dorukta. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken beklenen açıklama geldi.

Adaylar sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesinden kolayca sonuçlarını öğrenebilecekler. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması şu şekilde:

"6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir."

KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

ATAMA İŞLEMİ

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

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