YKS 2023 tercih takvimi | Üniversite tercihleri başladı mı, ne zaman? Ek puanlı yerleştirme nedir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları belli oldu ve şimdi tercih etabı gündemde. Bu yıl üniversitelerde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan yer alacak. Tercih işlemleri öncesinde öğrenciler üniversitelerin kontenjan sayıları ve diğer detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite yerleştirme işlemleri ne zaman gerçekleştirilecek?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları belli oldu ve şimdi tercih etabı gündemde. Bu yıl üniversitelerde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan yer alacak. Tercih işlemleri öncesinde öğrenciler üniversitelerin kontenjan sayıları ve diğer detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite yerleştirme işlemleri ne zaman gerçekleştirilecek?
2O23 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.
ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.
Adayların tercihlerini belirlemeden önce, tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
ÜNİVERSİTE KONTENJALARI BELLİ Mİ?
2023-YKS yerleştirme süreci için bu yıl üniversitelerdeki toplam 1 milyon 111 bin kontenjan açıklanmıştı. Bu yıl ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarla birlikte toplam 1 milyon 61 bin kontenjan bulunuyor.
34 yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan 1 milyon 111 bine ulaştı.
Bu yıl ilk defa 1 Ocak 2023 itibarıyla 34 yaşını tamamlamış kadınlar için (1 Ocak 1989 tarihi ve öncesi doğumlu adaylar) devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında "34 Yaş Üstü Kadınlar" kontenjanı ayrıldı.
Bu kapsamda, bu yıl ilk kez daha önce üniversiteye gitme imkanı elde edememiş kadınlara yönelik uygulama kapsamında, 8 bin 105'i lisans, 12 bin 937'si ön lisans olmak üzere toplam 21 bin 42 kontenjan ayrıldı.
YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında burslu kontenjanı ayrıldı. Bu kontenjanın da 3 bin 50 öğrenci olduğu açıklanmıştı.
Bu yerleştirme işlemlerinde, tercih sürecinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından elektronik ortamda edinilen bilgiler esas alınacak.
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