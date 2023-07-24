Lise kayıt tarihleri 2023-2024 | MEB Lise kayıtları başladı mı, ne zaman? Gerekli belgeler neler, nasıl yapılır?
Lise kayıt tarihleri 2023, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenci ve veliler kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuç.meb.gov.tr adresi üzerinden tercih sonuçlarını erişime açtı. Merkezi sınav puanıyla yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirme süreciyle okullarda eğitim görebilecekler. Peki Lise kayıt tarihleri ne zaman? MEB Lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler?
Lise kayıt tarihleri 2023, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenci ve veliler kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuç.meb.gov.tr adresi üzerinden tercih sonuçlarını erişime açtı. Merkezi sınav puanıyla yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirme süreciyle okullarda eğitim görebilecekler. Peki Lise kayıt tarihleri ne zaman? MEB Lise kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler?
2023-2024 LİSE KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
LGS tercih sonuçları bugün açıklandı. 1. nakil başvuruları 24 Temmuz ve 28 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak. Henüz lise kayıtlarına ilişkin bir takvim açıklaması bulunmuyor.
2. NAKİL TERCİH BAŞVURU TARİHLERİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih tarihi: 24-28 Temmuz 2023
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuç tarihi 21 Temmuz 2023
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih tarihi: 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023
Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuç tarihi 7 Ağustos 2023
OKULLARI DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER NAKİL TALEBİNDE BULUNACAK!
Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak.
Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.
Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
AYNI OKUL TÜRÜNDEN EN FAZLA 2 OKUL SEÇİLECEK
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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