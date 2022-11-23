Kocaeli Valiliği SON DAKİKA: 24 Kasım Perşembe Kocaeli'de okullar tatil mi? Yarın Gölcük, İzmit, Karamürsel, Gebze okullar tatil olacak mı?
23 Kasım Çarşamba saat 04:08'de meydana gelen depremin ardından vatandaşlar bulundukları illerdeki okullar tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Düzce merkezli yaşanan deprem Ankara, Bolu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi illerde yoğun bir şekilde hissedildi. Peki Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 24 Kasım Kocaeli'de okul var mı?
Yarın Kocaeli'de okul var mı sorusunun cevabı merak konusu olurken vatandaşların gözü Kocaeli Valiliği'ne çevrildi. Kocaeli Valiliği'nin konuya ilişkin bir açıklamasının bulunup bulunmadığını öğrenmeye çalışan Kocaelililer arama motorlarında, "24 Kasım Perşembe Kocaeli'de okullar tatil mi?", "Yarın Gölcük, İzmit, Karamürsel, Gebze okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de okulların hem bugün hem de yarın tatil edilip edilmediği konusunda Kocaeli Valiliği tarafından yapılmış resmi açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
3 İL VE 1 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ!
Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun."
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Düzce Gölyaka merkezli ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim-öğretime ara verilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Deprem nedeniyle Kdz. Ereğli'de eğitime bir gün ara verildi!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.
ANKARA VE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
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