Kocaeli Valiliği SON DAKİKA: 24 Kasım Perşembe Kocaeli’de okullar tatil mi? Yarın Gölcük, İzmit, Karamürsel, Gebze okullar tatil olacak mı?

Yarın Kocaeli'de okul var mı sorusunun cevabı merak konusu olurken vatandaşların gözü Kocaeli Valiliği'ne çevrildi. Kocaeli Valiliği'nin konuya ilişkin bir açıklamasının bulunup bulunmadığını öğrenmeye çalışan Kocaelililer arama motorlarında, "24 Kasım Perşembe Kocaeli'de okullar tatil mi?", "Yarın Gölcük, İzmit, Karamürsel, Gebze okullar tatil olacak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de okulların hem bugün hem de yarın tatil edilip edilmediği konusunda Kocaeli Valiliği tarafından yapılmış resmi açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.