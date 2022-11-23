Düzce depremi sonrası vize sınavları ertelendi mi? SAÜ, BAİBÜ, DÜ, BEÜ vize sınavları iptal mi oldu? SON DAKİKA AÇIKLANDI

Düzce merkezli sabah saat 04:08'de meydana gelen depremin ardından vize sınav döneminde olan binlerce üniversiteli vize sınavlarının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. 5.9 şiddetinde olan Düzce depremi sonrasında 3 il ve 1 ilçede okullar tatil edildi. Peki Düzce depremi sonrası vize sınavları ertelendi mi? SAÜ, BAİBÜ, DÜ, BEÜ vize sınavları iptal mi oldu? İşte son dakika gelişmeleri...

SAKARYA ÜNİVESİTESİ'NDE ERTELEME KARARI

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, lisans ve ön lisans programlarında bugün yapılacak üniversite ortak zorunlu ve üniversite ortak seçmeli derslerinin vize sınavları ertelendi.