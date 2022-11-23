Düzce depremi sonrası vize sınavları ertelendi mi? SAÜ, BAİBÜ, DÜ, BEÜ vize sınavları iptal mi oldu? SON DAKİKA AÇIKLANDI
Düzce depremi sonrasında 3 ilde ve 1 ilçede okullar tedbir amaçlı tatil edildi. Depreme sabaha karşı yakalanan korku ve endişe ile bekleyen üniversite öğrencileri vize sınavlarının iptal olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. 5.9 büyüklüğündeki deprem Ankara ve İstanbul'dan net bir şekilde hissedildi. Peki Düzce depremi sonrası vize sınavları ertelendi mi?
Düzce merkezli sabah saat 04:08'de meydana gelen depremin ardından vize sınav döneminde olan binlerce üniversiteli vize sınavlarının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. 5.9 şiddetinde olan Düzce depremi sonrasında 3 il ve 1 ilçede okullar tatil edildi. Peki Düzce depremi sonrası vize sınavları ertelendi mi? SAÜ, BAİBÜ, DÜ, BEÜ vize sınavları iptal mi oldu? İşte son dakika gelişmeleri...
SAKARYA ÜNİVESİTESİ'NDE ERTELEME KARARI
Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, lisans ve ön lisans programlarında bugün yapılacak üniversite ortak zorunlu ve üniversite ortak seçmeli derslerinin vize sınavları ertelendi.
Bu sınavların dışında kalan ve bugün yapılacak diğer sınavlarla ilgili vizelere girmeyen öğrencilere ise sınav hakkı tanınacak.
BAİBÜ VİZE SINAVLARI İPTAL
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Bolu'da da hissedilen Düzce Gölyaka merkezli deprem nedeniyle bugün yapılacak sınavların ertelendiği, derslerin yapılmayacağı bildirildi.
Diğer günlerde düzenlenecek sınavlar ve derslerde bir değişikliğin olmadığı, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihte yapılacağı ifade edildi.
Öte yandan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.
DÜ, BEÜ VİZE SINAVLARI YAPILACAK MI?
Düzce Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite yönetiminden derslerin ertelenmesi ya da iptal edilmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.
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