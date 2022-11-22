POMEM başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? 13 bin Polis alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
POMEM başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. POMEM en az 60 KPSS puan ile toplamda 13 bin polis alımı yapacağını açıkladı. 14 Kasım 2022 itibari ile 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvurusu başladı. Peki, POMEM başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? 13 bin Polis alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
POMEM başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? 13 bin Polis alımı başvuru şartları neler? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) öğrenci alımı için giriş sınavı ön başvuruları bugün başladı. Peki, POMEM başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitiyor 2022? 13 bin Polis alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
POMEM BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILACAK?
29. Dönem POMEM öğrenci temini sınav ön başvuruları 14 Kasım 2022 tarihinde başlayıp 25 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak 25 Kasım 2022 saat 17.00' ye kadar ön başvuru sürecini kolayca tamamlayabilecek.
NE KADAR ÖĞRETNCİ ALINACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri tarafından yapılan açıklamaya göre toplamda 13 bin öğrenci temini sağlanacak. İşte detaylar;
Lisans Mezunu
Erkek: 8.160
Kadın: 2.240
Ön Lisans Mezunu
Erkek: 800
Kadın: 1.800
BAŞVURU ŞARTLARI NELER
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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