İstanbul'da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta sağanak yağış ve sel nedeniyle iki gün eğitime ara verilen kentte gözler İstanbul Valiliğine çevrildi. Vali Davut Gül, yeni haftanın ilk günü için eğitim kararını açıkladı.

İstanbul'da 19 Ekim 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış ve sel nedeniyle 15 ve 16 Ekim'de eğitime ara verilen kentte gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi. İstanbul Valisi Davut Gül, yeni haftada okullarda eğitim öğretimin devam edip etmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 19 Ekim Pazartesi günü okullarda eğitimin devam edeceğini açıkladı. (AA) 19 EKİM PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da yaptığı incelemelerin ardından yeni haftanın ilk gününe ilişkin açıklamada bulundu. Gül, 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul genelindeki okullarda eğitim öğretime devam edileceğini bildirdi. Böylece İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin belirsizlik sona erdi. Mevcut açıklamaya göre öğrenciler, haftanın ilk günü ders başı yapacak.

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitime ara verilmişti.(AA) İSTANBUL'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLMİŞTİ? İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle günlük yaşamın yanı sıra ulaşım da etkilendi.