Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların katılacağı 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların sınava girecekleri bina ve salonlara ilişkin işlemlerin tamamlandığını bildirdi.

Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına ait belgelerini görüntüleyebiliyor. Belgede sınava girilecek bina ve salon bilgileri yer alıyor.

Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabiliyor. Bunun için ais.osym.gov.tr adresine giriş yapmak gerekiyor.

(A Haber)

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sınava katılacak adayların sınav günü herhangi bir karışıklık yaşamamaları için giriş belgelerindeki bilgileri önceden incelemeleri gerekiyor.

Sınav yeri bilgileri, adayların hangi binada ve salonda sınava katılacağını gösteriyor. Bu nedenle yalnızca sınav tarihini bilmek yeterli değil; adayların kendilerine tanımlanan sınav merkezini de kontrol etmesi gerekiyor.