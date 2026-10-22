ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANANLARA YATAY GEÇİŞ HAKKI

9 Ağustos'ta yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun ile üniversitelerle ilişiği kesilenlerle bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden öğrenime başlama imkanı tanınmıştı. YÖK, 12 Ağustos'ta belirlediği usul ve esaslarla düzenlemeden yararlanan öğrencilere gerekli şartları sağlamaları halinde yatay geçiş başvurusu yapma hakkı da vermişti. Öğrencilerin kayıt yıllarında bulunmayan veya öğrenci almayan programlara geçişlerinde hangi taban puanının esas alınacağı konusunda ortaya çıkan tereddütler üzerine, usul ve esasların 18'inci maddesine ek hüküm getirildi.