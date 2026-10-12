Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni döneminde 150 bin üniversite öğrencisine günlük olarak 1.375 lira ödeme yapılacak. Ay içinde 14 gün katılım sağlayan öğrenciler için ise 19 bin 250 TL gelir desteği verilecek.

"Genç arkadaşlarımız hem deneyim sahibi oldular hem de belli miktarda gelir elde ettiler. Biz de gençlerimizin bu ilgisini karşılıksız bırakmıyoruz. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Program kapsamında gençlerimize günlük 1375 lira ödeme yapılacak. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19 bin 250 liraya kadar destek alabilecek. Gençliğin üretim çağı olan güç hamlemizle 3 yılda 3 milyon gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. "

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında 2026-2027 dönemi kontenjanında 150 bin öğrenciye katkı sağlanacak. (Foto: X)

BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönem başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük 1.375 TL, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19.250 TL gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, Türkiye İş Kurumu ve devlet üniversitelerinin iş birliğiyle üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmayı hedefliyor. Öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve çalışma disiplini edinmelerini amaçlayan programa, eğitimlerini aksatmadan haftada 3 güne kadar katılım sağlanabiliyor.

Programda yer alacak öğrenciler, üniversite kampüslerinin işleyişine ve gelişimine katkı sunan çeşitli alanlarda çalışma fırsatı bulacak. Bu kapsamda çevre ve sürdürülebilirlik projelerinden altyapı ve bakım işlerine, sosyal ve kültürel etkinliklerden akademik ve idari birimlere desteğe kadar pek çok faaliyet yürütülecek. Ayrıca toplumsal iş birliği, öğrencilerin üniversiteye uyumunu ve kişisel gelişimini destekleyen çalışmalar ile dijital dönüşüm ve inovasyon projeleri de programın çalışma alanları arasında yer alacak.

Katılımcılara bireysel danışmanlığın yanı sıra iş arama, finansal okuryazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de verilmektedir.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)