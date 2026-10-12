Erdoğan'dan Kabine sonrası fon soruşturması mesajı: Haksız kazanç sağlayan bedelini öder
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına ilişkin "Haksız kazanç sağlayan bedelini öder" diyen Erdoğan, milletin hakkının korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Erdoğan, deprem gündemini görmezden gelmenin ihanet olacağını belirtti. Dış politikaya ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını lanetlerken Mekke İttifakı'nın yakında TBMM gündemine geleceğini açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
MANİSA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET DİLEDİ
Manisa'da meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 26 yaralıdan 2'si yoğun bakımda, 24'ünün tedavisi sürüyor.
Bugünkü kabine toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan önemli konuları istişare ettik. Bölgemizde yaşanan ve bizleri de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesiyle ilgili güncel durum, kabinemizin ana konularıydı.
Kabinemizde alınan kararlara geçmeden önce son iki haftada milletimize hizmet yolunda neler yaptığımızı şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum.
TBMM YASAMA YILI AÇILIŞI
1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 28. dönem 5. yasama yılının açılışına katılarak Genel Kurula hitap ettik. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve siyasi partilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Meclisimizin çatısı altında yürütülecek yasama faaliyetlerinin, ilk gün şahit olduğumuz tahriklere tevessül edilmeden, demokratik bir olgunluk içinde sürdürülmesini ümit ediyorum.
"DEVLETİMİZİN NEFESİ ADALETTEN KAÇACAKLARIN ENSESİNDE"
3 Ekim'de Şanlıurfalı kardeşlerimizin misafiriydik. Hem bu yıl rekor bir katılımla düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerimizin heyecanına ortak olduk hem de yapımı tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanemizin açılışını gerçekleştirdik. Orada bir kere daha gördük ki Türkiye'nin istikbali; düşünen, araştıran, üreten, kendi teknolojisini geliştiren gençlerimizin ellerinde yükseliyor. Ödül alan ve dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyor, bu büyük teknoloji şöleninin Şanlıurfa'da başarıyla tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Aynı gün 39 milyar lira yatırım değerine sahip Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarını hizmete açtık. 500 bin metrekare kapalı alanı, 2.000 yatak kapasitesi, 451 poliklinik odası, altı ameliyathanesi ve diğer birimleriyle Şanlıurfalılara birinci sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir sağlık tesisini şehrimize kazandırmış olduk. Şanlıurfa Şehir Hastanemizin ve diğer yatırımlarımızın da hayırlı olmasını diliyor, bütün kurumlarımıza tebriklerimi iletiyorum.
7 Ekim'de Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına iştirak ettik. Antalya'mızda düzenlenen kongrede 111 ülkeden alanında uzman isimlerle bir araya geldik. Türkiye olarak uzayda daha güçlü bir varlık göstermek, kendi teknolojimizi geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. 2027 akademik yılının açılışını Külliyemizde düzenlenen törenle gerçekleştirdik. Aynı programda Yükseköğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyor, ödül alan isimleri tebrik ediyorum.
Hukuk dışına çıkan hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur içinde olmamalıdır. Devletimizin nefesi, adaletten kaçacakların veya kendilerini böyle zannedenlerin ensesindedir. Bu kapsamda 2026'nın ilk dokuz ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar çerçevesinde 736 kişiyi ülkemize getirdik. Nerede saklanırsa saklansınlar, milletin malına ve canına kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz.
HALKALI KAPIKULE HIZLI TRENİ
Cuma günü Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'mızın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin açılışını yapmak üzere Babaeski'deydik. Toplam 229 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattımızın en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini tamamladık. Projenin tüm etapları tamamlandığında Halkalı-Kapıkule arası seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya inecek. Yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek. Yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3 milyona, yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselecek. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Açılışını yaptığımız Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hayırlı olmasını diliyorum.
10 Ekim'de ise bu sene kuruluşunun 75. yılını kutlayan İlim Yayma Cemiyetimizin güzide mensuplarıyla bir araya geldik. Üç çeyrek asırdır eğitim ve sivil toplum alanlarında ülkemize önemli katkılar sunan cemiyetimizin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Köklerine bağlı, değerlerini bilen, çağın bilgisini kuşanan ve ülkesine karşı sorumluluk taşıyan gençler yetiştirmek büyük bir emek ve fedakârlık işidir. İlim Yayma ailesini bu samimi gayretlerinden ötürü yürekten tebrik ediyorum, çalışmalarında Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum.
"DEPREM GÜNDEMİNİ GÖRMEZDEN GELMEK İHANET OLUR"
Aziz milletim, dört gün önce İstanbul Maltepe'de çöken binada beş vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Maltepe'de yaşanan bu acı olay, İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek İstanbul'a ihanet etmek olur.
Dolayısıyla insanımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz. Bakıyorsunuz, kendileri villalarda, lüks ve güvenli sitelerde yaşıyor. Ama söz konusu İstanbul'un yapı stokunun yenilenmesi olunca en fazla bunlar konuşuyor. En çok bunların sesi çıkıyor. En fazla gürültüyü bunlar yapıyor. Bu riyakârlığa artık dur demenin vakti gelmiştir.
Hükümet olarak, mahallî idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Partimizin emaneti İstanbul'umuzu bu kentsel dönüşüm seferberliğinin adeta başkenti olarak görüyoruz. Türkiye'de her üç kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptık. 2012 yılından bu yana İstanbul'da 1 milyon 298 bin bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. 1 milyon 7 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise hâlen devam ediyor. 5 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturduk.