Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına ilişkin "Haksız kazanç sağlayan bedelini öder" diyen Erdoğan, milletin hakkının korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Erdoğan, deprem gündemini görmezden gelmenin ihanet olacağını belirtti. Dış politikaya ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını lanetlerken Mekke İttifakı'nın yakında TBMM gündemine geleceğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. BAŞKAN ERDOĞAN: "HUKUKUN DIŞINA ÇIKANA HUZUR YOK" İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları: MANİSA'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET DİLEDİ Manisa'da meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 26 yaralıdan 2'si yoğun bakımda, 24'ünün tedavisi sürüyor. Bugünkü kabine toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündeminde yer alan önemli konuları istişare ettik. Bölgemizde yaşanan ve bizleri de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesiyle ilgili güncel durum, kabinemizin ana konularıydı. Kabinemizde alınan kararlara geçmeden önce son iki haftada milletimize hizmet yolunda neler yaptığımızı şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum.

TBMM YASAMA YILI AÇILIŞI 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 28. dönem 5. yasama yılının açılışına katılarak Genel Kurula hitap ettik. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve siyasi partilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Meclisimizin çatısı altında yürütülecek yasama faaliyetlerinin, ilk gün şahit olduğumuz tahriklere tevessül edilmeden, demokratik bir olgunluk içinde sürdürülmesini ümit ediyorum. "DEVLETİMİZİN NEFESİ ADALETTEN KAÇACAKLARIN ENSESİNDE" 3 Ekim'de Şanlıurfalı kardeşlerimizin misafiriydik. Hem bu yıl rekor bir katılımla düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerimizin heyecanına ortak olduk hem de yapımı tamamlanan Şanlıurfa Şehir Hastanemizin açılışını gerçekleştirdik. Orada bir kere daha gördük ki Türkiye'nin istikbali; düşünen, araştıran, üreten, kendi teknolojisini geliştiren gençlerimizin ellerinde yükseliyor. Ödül alan ve dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyor, bu büyük teknoloji şöleninin Şanlıurfa'da başarıyla tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı gün 39 milyar lira yatırım değerine sahip Şanlıurfa Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarını hizmete açtık. 500 bin metrekare kapalı alanı, 2.000 yatak kapasitesi, 451 poliklinik odası, altı ameliyathanesi ve diğer birimleriyle Şanlıurfalılara birinci sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir sağlık tesisini şehrimize kazandırmış olduk. Şanlıurfa Şehir Hastanemizin ve diğer yatırımlarımızın da hayırlı olmasını diliyor, bütün kurumlarımıza tebriklerimi iletiyorum. 7 Ekim'de Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılışına iştirak ettik. Antalya'mızda düzenlenen kongrede 111 ülkeden alanında uzman isimlerle bir araya geldik. Türkiye olarak uzayda daha güçlü bir varlık göstermek, kendi teknolojimizi geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. 2027 akademik yılının açılışını Külliyemizde düzenlenen törenle gerçekleştirdik. Aynı programda Yükseköğretim Kurulu 2026 Üstün Başarı Ödüllerini sahiplerine takdim ettik. Yeni akademik yılın öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyor, ödül alan isimleri tebrik ediyorum. Hukuk dışına çıkan hiç kimse dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur içinde olmamalıdır. Devletimizin nefesi, adaletten kaçacakların veya kendilerini böyle zannedenlerin ensesindedir. Bu kapsamda 2026'nın ilk dokuz ayında 294 kişinin ülkemize iadesini sağladık. Aynı dönemde farklı aramalar çerçevesinde 736 kişiyi ülkemize getirdik. Nerede saklanırsa saklansınlar, milletin malına ve canına kastedenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz.