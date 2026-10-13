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Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihleri uzatıldı! Son gün 23 Ekim

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihleri uzatıldı! Son gün 23 Ekim

2026-KPSS Lisans sonuçlarının ardından adayların beklediği branş bazında sıralamalar gündemdeki yerini koruyor. Kendi mezuniyet alanındaki başarı sırasını öğrenmek isteyen binlerce kişi, ÖSYM AİS ekranına yöneldi.

Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak veya kaydını yenilemek isteyen öğrenciler için takvim güncellendi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem işlemleri, 23 Ekim 2026 mesai bitimine kadar yapılabilecek. Öğrencilerin kayıt ücretini, ders seçimi tarihlerini ve sınav takvimini de dikkate alması gerekiyor.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim 2026 mesai bitimine kadar yapılabilecek. (A Haber Grafik Ekibi)Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim 2026 mesai bitimine kadar yapılabilecek. (A Haber Grafik Ekibi)

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 23 Ekim 2026 mesai bitimi olarak duyuruldu. Böylece işlemlerini henüz tamamlamayan öğrencilere ek süre tanındı.

Öğrencilik durumu aktif olduğu halde kayıt yenilemeyenler ile beklemeli durumda bulunan öğrenciler de kayıt yenileme işlemi yapabilecek.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yeni kayıt ve kayıt yenileme için dönemlik ücret 750 TL olarak belirlendi. (A Haber)Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yeni kayıt ve kayıt yenileme için dönemlik ücret 750 TL olarak belirlendi. (A Haber)

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için belirlenen dönemlik ücret 750 TL. Ödeme, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yapılabiliyor.

Öğrenciler ödemelerini odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartlarıyla gerçekleştirebiliyor. Ayrıca T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı hizmetleri kullanılabiliyor.

Ancak duyuruda ücret ödeme süresi 12 Ekim 2026 saat 23.59 olarak belirtilirken kayıt işlemlerinin son tarihi 23 Ekim'e uzatıldı. Ödeme tarihine ilişkin bu farklılık nedeniyle öğrencilerin ödeme yapmadan önce güncel bilgiyi resmi kanallardan kontrol etmesi önem taşıyor.

Okuma hakkını kaybeden veya belirli şartlarla sınıf tekrarına kalan öğrenciler açık liseye geçiş yapabilecek. (A Haber)Okuma hakkını kaybeden veya belirli şartlarla sınıf tekrarına kalan öğrenciler açık liseye geçiş yapabilecek. (A Haber)

KİMLER MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE GEÇİŞ YAPABİLİR?

Örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 41'inci maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda yürütülüyor. Yönetmelik kapsamında şu durumlarda bulunan öğrenciler, belirtilen koşullara göre Mesleki Açık Öğretim Lisesine geçiş başvurusu yapabiliyor:

  • Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybedenler,
  • Sınıf tekrarına kalan ve yönetmeliğin 59'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında öğrenim hakkı devam edenler,
  • Ortaokul mezunu olduğu halde tercih yapmadığı, tercih yaptığı halde yerleşemediği veya başka bir nedenle örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmeyenler,
  • Dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar.

Bu kapsamdaki öğrencilerin, yüz yüze eğitim almak istedikleri okul veya kuruma başvurmaları gerekiyor. Diğer madde hükümleri kapsamında durumlarını belgeleyen öğrenciler ise önce kayıtlı oldukları okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvurarak ön onay almalı.

Sınav merkezi belirleme ve güncelleme işlemlerinin kayıt süresi içinde tamamlanması gerekiyor. (A Haber)Sınav merkezi belirleme ve güncelleme işlemlerinin kayıt süresi içinde tamamlanması gerekiyor. (A Haber)

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kendileri yapabiliyor. Bu uygulama, 2025-3 döneminden itibaren kullanılabiliyor. Kayıt yenileme ücretini yatıran öğrenciler ayrıca şu kanallardan da yararlanabiliyor:

  • Açık Öğretim Kurumları adlı iOS ve Android mobil uygulaması,
  • 444 0 632 numaralı Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM).

Kayıt yaptırılan kurumlar da her öğrenci için dönemlik 750 TL kayıt ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırıyor.

e-Sınav randevuları 2-16 Kasım 2026 tarihleri arasında öğrenci giriş ekranından alınabilecek. (A Haber)e-Sınav randevuları 2-16 Kasım 2026 tarihleri arasında öğrenci giriş ekranından alınabilecek. (A Haber)

E-SINAV RANDEVULARI HANGİ TARİHLERDE ALINACAK?

10 veya daha az dersten sınava girecek öğrencilerin e-Sınav salonu ve oturum randevularını 2-16 Kasım 2026 tarihleri arasında almaları gerekiyor.

Randevu işlemleri, resmi öğrenci giriş ekranı üzerinden öğrenci veya T.C. kimlik numarası ve şifreyle ya da e-Devlet girişiyle yapılabiliyor.

e-Sınava katılacak öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 25 Kasım 2026'dan itibaren alabilecek. (A Haber)e-Sınava katılacak öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 25 Kasım 2026'dan itibaren alabilecek. (A Haber)

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Sınav giriş belgeleri için iki ayrı tarih belirlendi:

  • e-Sınav adayları: 25 Kasım 2026'dan itibaren,
  • Yazılı sınava girecek adaylar: 15 Aralık 2026'dan itibaren.

Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini Açık Öğretim Lisesi öğrenci ekranından alabilecek.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinin birinci dönem yüz yüze sınavları 20 Aralık 2026 tarihinde yapılacak. (A Haber)Mesleki Açık Öğretim Lisesinin birinci dönem yüz yüze sınavları 20 Aralık 2026 tarihinde yapılacak. (A Haber)

MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için açıklanan takvim şöyle:

İşlem

Tarih

Yeni kayıt ve kayıt yenileme son tarihi

23 Ekim 2026 mesai bitimi

e-Sınav randevuları

2-16 Kasım 2026

e-Sınav dönemi

28 Kasım 2026-18 Ocak 2027

e-Sınav giriş belgelerinin alınması

25 Kasım 2026'dan itibaren

Yazılı sınav giriş belgelerinin alınması

15 Aralık 2026'dan itibaren

Yüz yüze sınavlar

20 Aralık 2026

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