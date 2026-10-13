Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihleri uzatıldı! Son gün 23 Ekim
2026-KPSS Lisans sonuçlarının ardından adayların beklediği branş bazında sıralamalar gündemdeki yerini koruyor. Kendi mezuniyet alanındaki başarı sırasını öğrenmek isteyen binlerce kişi, ÖSYM AİS ekranına yöneldi.
Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak veya kaydını yenilemek isteyen öğrenciler için takvim güncellendi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem işlemleri, 23 Ekim 2026 mesai bitimine kadar yapılabilecek. Öğrencilerin kayıt ücretini, ders seçimi tarihlerini ve sınav takvimini de dikkate alması gerekiyor.
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 23 Ekim 2026 mesai bitimi olarak duyuruldu. Böylece işlemlerini henüz tamamlamayan öğrencilere ek süre tanındı.
Öğrencilik durumu aktif olduğu halde kayıt yenilemeyenler ile beklemeli durumda bulunan öğrenciler de kayıt yenileme işlemi yapabilecek.
MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için belirlenen dönemlik ücret 750 TL. Ödeme, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yapılabiliyor.
Öğrenciler ödemelerini odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartlarıyla gerçekleştirebiliyor. Ayrıca T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının ATM, mobil bankacılık veya internet bankacılığı hizmetleri kullanılabiliyor.
Ancak duyuruda ücret ödeme süresi 12 Ekim 2026 saat 23.59 olarak belirtilirken kayıt işlemlerinin son tarihi 23 Ekim'e uzatıldı. Ödeme tarihine ilişkin bu farklılık nedeniyle öğrencilerin ödeme yapmadan önce güncel bilgiyi resmi kanallardan kontrol etmesi önem taşıyor.