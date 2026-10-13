2026-KPSS Lisans sonuçlarının ardından adayların beklediği branş bazında sıralamalar gündemdeki yerini koruyor. Kendi mezuniyet alanındaki başarı sırasını öğrenmek isteyen binlerce kişi, ÖSYM AİS ekranına yöneldi.

Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak veya kaydını yenilemek isteyen öğrenciler için takvim güncellendi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem işlemleri, 23 Ekim 2026 mesai bitimine kadar yapılabilecek. Öğrencilerin kayıt ücretini, ders seçimi tarihlerini ve sınav takvimini de dikkate alması gerekiyor.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim 2026 mesai bitimine kadar yapılabilecek. (A Haber Grafik Ekibi) MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYITLARI NE ZAMANA KADAR UZATILDI? Mesleki Açık Öğretim Lisesinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son tarih 23 Ekim 2026 mesai bitimi olarak duyuruldu. Böylece işlemlerini henüz tamamlamayan öğrencilere ek süre tanındı. Öğrencilik durumu aktif olduğu halde kayıt yenilemeyenler ile beklemeli durumda bulunan öğrenciler de kayıt yenileme işlemi yapabilecek.