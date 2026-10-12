2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları başladı!

2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerinin beklediği başvuruların 12 Ekim Pazartesi günü itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladığını duyurdu. Peki başvurular ne zaman bitecek, işlemler nasıl yapılacak?