2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları başladı!
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2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerinin beklediği başvuruların 12 Ekim Pazartesi günü itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladığını duyurdu. Peki başvurular ne zaman bitecek, işlemler nasıl yapılacak?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuruların 12 Ekim Pazartesi günü itibarıyla alınmaya başladığını açıkladı. Maddi destek almak isteyen öğrencilerin başvurularını 16 Ekim'e kadar tamamlaması gerekiyor. İşlemler, e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
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