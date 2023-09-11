DGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA 2023 | ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? DGS ek yerleştirme ne zaman? sonuc.osym.gov.tr
"DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Dikey Geçiş tercih işlemleri yayımlanan kılavuz doğrultusunda 5 Eylül'de sona ermişti. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adayların gözü kulağı tercihlerin açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, DGS tercih sonuçları hakkında merak edilenler...
"DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunun cevabı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Dikey Geçiş tercih işlemleri yayımlanan kılavuz doğrultusunda 5 Eylül 2023 tarihinde sona ermişti. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adayların gözü kulağı tercihlerin açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Ancak 2023 DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
Geçtiğimiz yıla bakıldığında DGS tercih başvuruları 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. DGS yerleştirme sonuçları ise 7 Eylül tarihinde erişime açılmıştı.
2022 yılı bilgileri göz önünde bulundurulduğunda 2023 DGS tercih sonuçlarının 11 Eylül'e kadar ilan edilmesi bekleniyor.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer verilecektir.
DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. Adaylara belge gönderilmeyecek.
Adaylar, dikey geçiş üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Dikey geçiş üniversite kayıt tarihleri henüz belli olmadı.
DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrası belli olacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılanadayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.
Adaylar,2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA 2023 | ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? DGS ek yerleştirme ne zaman? sonuc.osym.gov.tr
- 2023 bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2023/1. Dönem bekçilik sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, duyuruldu mu?
- 11 Eylül Pazartesi okullarda ders işlenecek mi? Okulun 1. günü ders var mı, yok mu? İlköğretim, ortaokul, lise...
- Okul servis ücretleri hesaplama 2023-24 | Kısa-Uzun mesafe öğrenci servisleri ne kadar, kaç TL? Yeni eğitim yılında aylık fiyatlar...
- Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 11-12-13-14-15 Eylül 2023 | Zamlı Evde Bakım Maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Başvuru şartları neler?
- 11 Eylül saldırı olayı nedir, kaç yılında, saat kaçta gerçekleşti? 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısını kim yaptı, kaç kişi öldü?
- Tam gün okul giriş-çıkış saatleri 2023-24 | Sabahçı-Öğlenci-Tam gün... Okullarda il ders ve son saat kaçta? Açılış-kapanış vakitleri...
- Okulun ilk günü sivil/serbest gidilir mi? 11 Eylül 2023 okula öğrenciler kıyafetle mi, ünaformayla mi gidecek?
- Okullarda sınav haftası ne zaman, tarih açıklandı mı? MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyon sorusu! İllerin listesi...
- El estetik ücretleri ne kadar, kaç TL? Estetik el nasıl yapılır, kaç para? Rabia Birsen Göğercin...