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KPSS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? KPSS tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

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Giriş Tarihi: 11.09.2023
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KPSS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? KPSS tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

"KPSS tercihleri ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu noktada gözler Ölçme ve Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Milyonlarca adayın girdiği KPSS sınavı sonrasında sonuçlar için beklenen süreç şimdi de tercihlerin ne zaman olacağına dair başladı. İşte, KPSS sınav takvimi...

"KPSS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? KPSS tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS 2023 sınav süreci tamamlanmış, sonuçları açıklanmıştı. Sınava giren adaylar ise Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri için heyecanla bekliyor. Bu noktada lisans mezunu olan adaylar, kamuda çalışmak için gün sayıyor. İşte sonuç takvimi için detaylar...

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak 2023 KPSS tercih kılavuzu henüz erişime açılmadı.

Resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

KPSS 2023 sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaçlar doğrultusunda tercih kılavuzlarını yayımlamaya başlayacak. Bu doğrultuda GSB tarafından ilerleyen günlerde ilk tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre gerçekleştirilecek. KPSS tercihleri ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerindenT.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

A GRUBU KADROLARA ATAMA

A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi kadrolardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alacaklardır.

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