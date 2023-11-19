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İlk ara tatil sona erdi! Milyonlarca öğrenci ve öğretmen okullara geri dönüyor! Yarıyıl tatili ve ikinci ara tatil ne zaman?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
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İlk ara tatil sona erdi! Milyonlarca öğrenci ve öğretmen okullara geri dönüyor! Yarıyıl tatili ve ikinci ara tatil ne zaman?

İlk ara tatilin sona ermesiyle birlikte yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen yarın dersbaşı yapacak. Diğer yandan öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi olarak tamamladı. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından yarın dersbaşı yapacak.

ÖĞRETMENLER ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı. Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

DERS ZİLİ YENİDEN ÇALIYOR

81 ilde yarın itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek ve bu kapsamda 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle dersbaşı yapacak.

YARIYIL TATİLİ 22 OCAK'TA

Bakanlık takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.

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