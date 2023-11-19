ALES SONUÇLARI 2023: ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaç yıl geçerli? ÖSYM AÇIKLADI!

ALES SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023?

2023 ALES soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından SABAH'ta olacak. ALES soruları ve cevapları ile adaylar ALES sonuçları hakkında puan hesaplama yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç sonra erişime açıyor.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda ALES sorularının sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açılması bekleniyor.

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