ALES SONUÇLARI 2023: ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaç yıl geçerli? ÖSYM AÇIKLADI!
ALES sınavı hakkında detaylar adaylar tarafından sorgulanıyor. Bu yılın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3), 19 Kasım Pazar günü (bugün) gerçekleştirilecek. Yüksek lisans eğitimi için kapıları aralayan bu kritik sınav, binlerce üniversite mezunu adayın merakla beklediği detaylarla gündeme geldi. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, cevabı...
"ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?"sorusu adaylar tarafından günceme getiriliyor. Bu yılın Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3), 19 Kasım Pazar günü (bugün) gerçekleştirilecek. Yüksek lisans eğitimi için kapıları aralayan bu kritik sınav, binlerce üniversite mezunu adayın merakla beklediği detaylarla gündeme geldi. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, yanıtı...
ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
ALES sınavı, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak, 2,5 saat sürecek ve 12.45'te sona erecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
ALES SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023?
2023 ALES soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından SABAH'ta olacak. ALES soruları ve cevapları ile adaylar ALES sonuçları hakkında puan hesaplama yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç sonra erişime açıyor.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda ALES sorularının sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açılması bekleniyor.
ALES SORULARI VE CEVAPLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2023 sonuçları, merakla beklenen tarihi belli oldu.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, ALES 2023 sonuçları 5 Aralık 2023 tarihinde açıklanacak.
Açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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