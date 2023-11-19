UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLİNE GİRİŞ EKRANI! Uzman öğretmenlik sınavı kaç soru ve kaç dakika? Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav sonuçları...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, çevrim içi olarak yurt içi ve yurt dışında olmak üzere 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Adaylar sınava, Türkiye saati ile 10.00-13.00 saatleri arasında https://onlinesinav.meb.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleri ile internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapacaklardır.

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