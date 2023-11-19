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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLİNE GİRİŞ EKRANI! Uzman öğretmenlik sınavı kaç soru ve kaç dakika? Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav sonuçları...

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.11.2023
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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLİNE GİRİŞ EKRANI! Uzman öğretmenlik sınavı kaç soru ve kaç dakika? Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav sonuçları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavı, bu yıl online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav öncesinde saat kaçta başlayacağı ve nasıl bir süreçle işleyeceği konusunda bilgi sahibi olmak için bekleyiş içerisinde. Peki, uzman öğretmenlik sınavı kaç soru ve kaç dakika? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Uzman Öğretmenlik Sınavı için geri sayım başladı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı takvimine göre, bugün online olarak gerçekleştirilecek sınav, adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Adaylar, son hazırlıklarını tamamlayarak sınav öncesinde saat, süre ve soru sayısı gibi detayları merak ediyor. İşte, haberin detayları...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, çevrim içi olarak yurt içi ve yurt dışında olmak üzere 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Adaylar sınava, Türkiye saati ile 10.00-13.00 saatleri arasında https://onlinesinav.meb.gov.tr/ adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleri ile internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapacaklardır.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.

Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

SINAV NASIL YAPILACAK?

Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır.

Sınav "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine "Sınavı Bitir" butonu olacaktır.

Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.

Adaylar, cevap verdikleri veya boş bıraktıkları soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

*Sınava giriş yaptıktan sonra herhangi bir sebeple sistem dışına çıkan adaylar, daha sonra tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde 19 Kasım 2023 tarihi saat 23.59'a kadar sınavı tamamlayabileceklerdir.

Ancak Türkiye saati ile 10.00-13.00 saatleri arasında sınava giriş yapmayanlar daha sonra sınava katılamayacaklardır. Bu nedenle adayların Türkiye saati ile 10.00-13.00 saatleri arasında sınava mutlaka giriş yapmaları gerekecektir.

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