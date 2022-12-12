İBB ÜNİVERSİTE burs sonuçları açıklandı mı? İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB BURSU SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2022
İBB burs sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. .Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrencilerin faydalanabileceği İBB burs sonuçları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları, sorgulanmaya devam ediyor. Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrencilerin faydalanabileceği İBB burs sonuçları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin başvuru yapabileceği ekran açıldı ve 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında İBB burs başvuruları yapıldı.Şimdi ise İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi. 2022-2023 Eğitim yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite bursları açıklandı mı?
İBB BURS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.
İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Öte yandan açıklanma tarihine ilişkin de resmi bir duyuru şuan için bulunmuyor.
2021 yılında burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı. Bu yılda benzer şekilde İBB burs başvuru sonuçlarının en geç Aralık ayının son haftasına kadar erişime açılması bekleniyor.
İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?
* Açık öğretimde okuyan öğrenciler
* Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
* Ücretli değişim programında bulunanlar
.* 25 yaşından büyükler
* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
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