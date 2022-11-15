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Hazırlık okuyanlar KYK bursu alabilir mi? Açıköğretim öğrencileri burs ve kredi alabilir mi? BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Hazırlık okuyanlar KYK bursu alabilir mi? Açıköğretim öğrencileri burs ve kredi alabilir mi? BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER!

KYK burs ve kredi kimler alabilir? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurularının başlaması ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Burs ve krediden hangi öğrencilerin yararlanabileceği merak edlirken, hazırlık ve açıköğretim öğrencilerinin başvuru yapıp yapamayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, hazırlık okuyanlar KYK bursu alabilir mi? Açıköğretim öğrencileri burs ve kredi alabilir mi? Burstan yararlanacak ve yararlanamayacak öğrenciler kimler? İşte cevaplar...

Hazırlık okuyanlar KYK bursu alabilir mi? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı. 17 Kasım'a kadar sürecek burs ve kredi başvuruları hakkında bazı sorular gündeme geldi. Üniversite öğrencilerinin maddi açıdan desteklenmeleri açısından sağlanan burs ve kredi için kimlerin başvuru yapabileceği merak ediliyor. Peki, burstan yararlanacak ve yararlanamayacak öğrenciler kimler? Hazırlık okuyanlar KYK bursu alabilir mi? Açıköğretim öğrencileri burs ve kredi alabilir mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?

Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.

HAZIRLIK OKUYANLAR KYK BURSU ALABİLİR Mİ?

GSB'den yapılan açıklamada, hazırlık sınıfında burs verilmediği bildirildi.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

* Ön lisans öğrencileri,
* Lisans öğrencileri,
* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
* Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
* ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
* Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

* Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
* Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
* Yabancı uyruklu öğrenciler,
* Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
* Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
* Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
* Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

* Ön lisans öğrencileri,
* Lisans öğrencileri,
* İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
* Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

* Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)
* Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
* Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
* Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)
* Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,
* Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
* Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
* Yabancı uyruklu öğrenciler,
* Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,
* Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,
* Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
* Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,
* Öğretim kurumunun kapatılması,
* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
* Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

* Başarısız olması,
* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
* Öğretim kurumunun kapatılması,
* Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
* Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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