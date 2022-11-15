KYK burs parası ne zaman yatar? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2022-2023 burs ve kredi başvuruları alınmaya başladı. Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği burs ve kredi başvurularının başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de ödeme takvimi oldu. Peki, KYK burs parası ne zaman yatar? 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri hangi tarihte başlayacak? İlk ödemeler ayın kaçında? İşte cevaplar...

KYK BURS PARASI NE ZAMAN YATAR?

KYK burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından ödemeler aralık ayında başlayacak. Eğitim öğretim sürecinde verilen burs ve kredinin ilk ödemesi, Ekim-Kasım ödemeleri ile birlikte aralık ayında toplu yatırılacak. Sonraki aylarda normal ödemeler devam edecek.

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle: