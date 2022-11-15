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KPSS DHBT sınavı ne zaman? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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KPSS DHBT sınavı ne zaman? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışmak isteyen adaylar, 17 Ekim tarihinde KPSS DHBT sınav başvurularını tamamladı. Başvuruların ardından binlerce aday, sınavın yapılacağı tarihin araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimiyle birlikte DHBT sınav tarihi belli oldu. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak? İşte, cevabı...

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için geri sayım başladı. 7-17 Ekim'de ÖSYM tarafından tamamlanan KPSS DHBT başvuruların ardından sınav tarihi merak konusu oldu. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak? DHBT sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı hakkında merak edilenler...

Başvuruları 17 Ekim tarihinde tamamlanan KPSS DHBT snav tarihi günün en çok merak edilen konuları arasında yer adı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimiyle birlikte DHBT sınav tarihi belli oldu.

2022 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi testi 202 yılında 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav 10:15'te başlayacak.

DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

2022 yılının KPSS DHBT sınavı için giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Giriş yeri belgeleri ise sınavdan yaklaşık 10 gün önce yayımlanıyor.

ÖSYM takvimine göre KPSS DHBT için geri sayım başladı. Sınavdan hemen önce ise sınav giriş belgeleri yayımlanıyor.

KPSS DHBT SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı, saat 10.15'te başlayacak. Sınavda 40 soru yer alacak ve 60 dakika sürecek.

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