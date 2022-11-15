KPSS DHBT sınavı ne zaman? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için geri sayım başladı. 7-17 Ekim'de ÖSYM tarafından tamamlanan KPSS DHBT başvuruların ardından sınav tarihi merak konusu oldu. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak? DHBT sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı hakkında merak edilenler...

Başvuruları 17 Ekim tarihinde tamamlanan KPSS DHBT snav tarihi günün en çok merak edilen konuları arasında yer adı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimiyle birlikte DHBT sınav tarihi belli oldu.