KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları 15 Kasım itibarıyla başladı. Heyecan içinde beklenen burs başvurularının başlaması ile birlikte öğrenciler detayları araştırmaya başladı. 17 Kasım'a kadar sürecek burs başvurularını gerçekleştiren öğrenciler, şimdi de sonuçların hangi tarihte açıklanacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB 2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte ayrıntılar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular 15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Burs ve kredi sonuçları kasım ayının son haftası açıklanması bekleniyor.