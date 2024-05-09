Eğitim sendikalarından İbrahim Oktugan’ın öldürülmesine ortak tepki: Eğitimde şiddete karşı somut ve kalıcı çözümler üretilmeli

"YASAL ÖNLEMLER ALINMALI"

Tiryaki, öğretmenlik yaşamında toplumdaki cehaletle savaşmak, çocuklara kardeşlik ruhu kazandırmak ve kendisine emanet edilen öğrencilerini geleceğe hazırlamak gayreti içerisinde olan İbrahim Oktugan'ın görevi başındayken katledildiğini vurguladı.

Okullarda yaşanan bu tür şiddet olaylarına karşı önlem alınmasını istediklerini kaydeden Tiryaki, "Eğitimcileri şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bütün yetkilileri acilen harekete geçmeye ve gerekli yasal önlemleri almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler, basın açıklamasının ardından okulun önünden ayrıldı.