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Eğitim sendikalarından İbrahim Oktugan'ın öldürülmesine ortak tepki: Eğitimde şiddete karşı somut ve kalıcı çözümler üretilmeli

AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Eğitim sendikalarından İbrahim Oktugan’ın öldürülmesine ortak tepki: Eğitimde şiddete karşı somut ve kalıcı çözümler üretilmeli

Eyüpsultan’da, öğrencisi tarafından öldürülen İbrahim Oktugan için eğitim sendikaları ortak basın açıklaması düzenledi. Grup adına açıklamayı yapan öğretmen Filiz Tiryaki "Eğitimcileri şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bütün yetkilileri acilen harekete geçmeye ve gerekli yasal önlemleri almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

ÖĞRETMENLER OKULUN ÖNÜNDE TOPLANDI

Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Eğitim Sen ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'na üye öğretmenler Alibeyköy Beste Sokak'taki olayın gerçekleştiği özel lisenin önünde toplandı.

"ARTIK YETER!"

"Artık yeter! Öğretmenlere yönelik şiddete ve öğretmenlerin katledilmesine hayır" yazılı pankart açan ve sloganlar atan öğretmenler, İbrahim Oktugan'ın silahlı saldırıyla öldürülmesini kınadı.

"ZİNCİRLEME TRAJEDİNİN BİR PARÇASI"

Sendikalar adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan öğretmen Filiz Tiryaki, son zamanlarda okulların da şiddet atmosferi içerisinde darp, taciz, mobbing, yaralama ve öldürme olayları şeklindeki zincirleme trajedinin bir parçası haline geldiğini söyledi.

"YASAL ÖNLEMLER ALINMALI"

Tiryaki, öğretmenlik yaşamında toplumdaki cehaletle savaşmak, çocuklara kardeşlik ruhu kazandırmak ve kendisine emanet edilen öğrencilerini geleceğe hazırlamak gayreti içerisinde olan İbrahim Oktugan'ın görevi başındayken katledildiğini vurguladı.

Okullarda yaşanan bu tür şiddet olaylarına karşı önlem alınmasını istediklerini kaydeden Tiryaki, "Eğitimcileri şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bütün yetkilileri acilen harekete geçmeye ve gerekli yasal önlemleri almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler, basın açıklamasının ardından okulun önünden ayrıldı.

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