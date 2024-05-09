09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Yarın okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

Yarın okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
ABONE OL
Yarın okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi...

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okulların yarın tatil olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Okulların yarın kapalı olacağı iddialarını yalanlayan yetkililer, yarın okulların açık olacağı vurgusunu yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA