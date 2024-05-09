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ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YÖKDİL 2024/1-Sosyal Bilimler) 11 Mayıs Cumartesi, e-YÖKDİL 2024/2 Sağlık Bilimleri'nin ise 12 Mayıs Pazar günü elektronik ortamda yapılacağını bildirdi.

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