DGS SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | DGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr
"DGS sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sınav sonuçlar sonuc.osym.gov.tr internet sayfası üzerinden erişime açılacak. İşte, DGS sonuçları sorgulama ekranı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2023 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları için beklenen gün geldi. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için resmi ÖSYM web sitesinin "sonuc.osym.gov.tr" sınav sonuçları sorgulama ekranını ziyaret edebilirler. İşte, DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023!
DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz tarihinde uygulandı.
ÖSYM açıklamasına göre DGS sınav sonuçları 11 Ağustos 2023 (bugün) açıklanacak.
Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını 10.00-10.30 saatleri arasında açıklaması bekleniyor.
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ardından tercihler beklenecek. Doğru ve yanlış sayısına göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Sonuçların açıklanması ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.
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- DGS SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | DGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr
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