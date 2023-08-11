DGS SONUÇLARI SON DAKİKA 2023 | DGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2023 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları için beklenen gün geldi. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için resmi ÖSYM web sitesinin "sonuc.osym.gov.tr" sınav sonuçları sorgulama ekranını ziyaret edebilirler. İşte, DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023!