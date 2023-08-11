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Haberler Galeri DGS TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2023! DGS kılavuzu 4 yıllık üniversite taban puanları ve lisans üniversite kontenjanları...

DGS TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2023! DGS kılavuzu 4 yıllık üniversite taban puanları ve lisans üniversite kontenjanları...

11 Ağustos tarihinde açıklanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, binlerce öğrenciyi heyecanlandırdı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler tercih işlemlerine hız verecek. 4 yıllık üniversite hayali kuran adaylar, DGS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Bu süreçte, DGS tercih kılavuzunda yer alacak 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları büyük bir ilgiyle araştırılıyor. İşte, DGS kılavuzu 4 yıllık üniversite taban puanları ve lisans üniversite kontenjanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023 10:05
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DGS TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2023! DGS kılavuzu 4 yıllık üniversite taban puanları ve lisans üniversite kontenjanları...

ÖSYM'nin duyurusuna göre, 11 Ağustos tarihinde 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından, adaylar DGS tercih sürecine odaklanacak. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına taşımak isteyen öğrenciler, tercihlerini belirlerken taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alacak. İşte, DGS kılavuzu 4 yıllık üniversite taban puanları ve lisans üniversite kontenjanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DGS TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2023! DGS kılavuzu 4 yıllık üniversite taban puanları ve lisans üniversite kontenjanları...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

ÖSYM takvimine göre 19 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen DGS sonuçları; 11 Ağustos 2023 Cuma günü açıklanacak.

DGS sınav sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

DGS sonuç ekranında testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları ön lisans başarı puanı ve yerleştirme işlemlerinde kullanabilecekleri DGS puanları yer alacak.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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DGS TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2023! DGS kılavuzu 4 yıllık üniversite taban puanları ve lisans üniversite kontenjanları...

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Ancak 2023 DGS tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

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DGS TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2023! DGS kılavuzu 4 yıllık üniversite taban puanları ve lisans üniversite kontenjanları...

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri, 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmıştı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

2022 yılının bilgileri göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin 2023 yılında ağustos ayının sonuna doğru başlaması bekleniyor.

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DGS TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2023! DGS kılavuzu 4 yıllık üniversite taban puanları ve lisans üniversite kontenjanları...

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.