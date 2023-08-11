11 Ağustos 2023, Cuma
DGS TABAN PUANLARI PDF LİSTESİ 2023! DGS kılavuzu 4 yıllık üniversite taban puanları ve lisans üniversite kontenjanları...
11 Ağustos tarihinde açıklanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, binlerce öğrenciyi heyecanlandırdı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler tercih işlemlerine hız verecek. 4 yıllık üniversite hayali kuran adaylar, DGS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Bu süreçte, DGS tercih kılavuzunda yer alacak 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları büyük bir ilgiyle araştırılıyor. İşte, DGS kılavuzu 4 yıllık üniversite taban puanları ve lisans üniversite kontenjanları...
Giriş Tarihi: 11.08.2023 10:05
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