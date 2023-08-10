PMYO başvuru sonuçları SORGULAMA ekranı 2023: Polis Akademisi PMYO mülakat ve pakur sınav tarihi ve ücreti...
PMYO başvuru sonuçları sorgulama ekranı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2023-2024 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksek Okulu bünyesine polislik için eğitilecek 2500 öğrenci alımı yapılacağını duyurulmuştu. İşte, Polis Akademisi PMYO mülakat ve pakur sınav tarihi ve ücreti...
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2023-2024 eğitim öğretim yılı için Polis Meslek Yüksek Okulu bünyesine 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacağını açıklamıştı. 31 Temmuz – 9 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından giriş sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyurudu. İşte, Polis Akademisi PMYO mülakat ve pakur sınav tarihi ve ücreti...
PMYO ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), giriş sınavı aday belirleme ön başvuruları için toplam 54 bin 548 adayın başvuru yaptığını duyurdu.
Polis Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan 'ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz' hükmüne istinaden 20.000 erkek ile 5.000 kadın aday olmak üzere toplam 25.000 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir. Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır."
PMYO Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 31 Temmuz - 09 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. PMYO, 258 şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarıyla birlikte 35 bin 914 erkek ve 18 bin 634 kadın olmak üzere toplam 54 bin 548 adayın başvuruda bulunduğunu duyurdu. Bununla birlikte başvuranlardan 20 bin erkek ve 5 bin kadın aday olmak üzere toplam 25 bin adayın sınav aşamalarına katılmaya hak kazandığı açıklandı. PMYO sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebilecek.
PMYO ÖN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YILLARA GÖRE POLİSLİK TABAN PUANLARI
2022:250
2021: 250
2020: 250
2019: 250
2018: 260
2017: 260
2016: 270
2015: 270
PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2023) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2023) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1998 – 01 Ekim 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak),
d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2)Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
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