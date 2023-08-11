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DGS kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı 2023? 4 yıllık hangi bölümlere geçiş yapılabilecek? Başarı sıralaması, kontenjanları ve üniversite en düşük puanlar...

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Giriş Tarihi: 11.08.2023
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DGS kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı 2023? 4 yıllık hangi bölümlere geçiş yapılabilecek? Başarı sıralaması, kontenjanları ve üniversite en düşük puanlar...

"DGS kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih maratonu başlayacak. Bu noktada, 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları büyük bir önem taşıyor. Taban puanları, üniversitelerin son olarak alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. İşte, DGS taban puanları ve kontenjanları hakkında detaylı bilgiler...

DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?" sorusunu adaylar tarafından sorgulanıyor. 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavının sonuçları için geri sayım sürüyor. DGS taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları arama motorlarında araştırılıyor. İşte, DGS taban puanları ve kontenjanlar hakkında detaylar...

DGS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanları yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından belli oluyor. Fakat adaylar, 2022'de açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih yapabilecekler.

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DGS KONTENJANLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile netlik kazanacak.

DGS tercih kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları bulunacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçen sene DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvime göre Temmuz ayında düzenlenen DGS 2023 sınav sonuçları 11 Ağustos Cuma günü erişime açılacak.

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