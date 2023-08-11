DGS kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı 2023? 4 yıllık hangi bölümlere geçiş yapılabilecek? Başarı sıralaması, kontenjanları ve üniversite en düşük puanlar...

DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?" sorusunu adaylar tarafından sorgulanıyor. 16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavının sonuçları için geri sayım sürüyor. DGS taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları arama motorlarında araştırılıyor. İşte, DGS taban puanları ve kontenjanlar hakkında detaylar...