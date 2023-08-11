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DGS 2023 TERCİH KILAVUZU! DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023
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DGS 2023 TERCİH KILAVUZU! DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı?

"DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 11 Ağustos tarihinde açıklanan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, binlerce öğrenciyi heyecanlandırdı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler tercih işlemlerine hız verecek. 4 yıllık üniversite hayali kuran adaylar, DGS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı?

"DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SYM'nin duyurusuna göre, 11 Ağustos tarihinde 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından, adaylar DGS tercih sürecine odaklandı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına taşımak isteyen öğrenciler, tercihlerini belirlerken taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı?

DGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzu bekleniyor.

Kılavuzun ne zaman yayımlanacağı belli değil. Geçtiğimiz yıl tercihler; 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Kılavuzun da tercih takvimi başlamadan hemen evvel ilan edileceği tahmin ediliyor.

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2023-DGS tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı belli değil.

Tercihlerin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında yaklaşık 7 gün boyunca "http://ais.osym.gov.tr" ya da ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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