DGS 2023 TERCİH KILAVUZU! DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı?

"DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SYM'nin duyurusuna göre, 11 Ağustos tarihinde 2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından, adaylar DGS tercih sürecine odaklandı. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına taşımak isteyen öğrenciler, tercihlerini belirlerken taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayınlandı mı, açıklandı mı?