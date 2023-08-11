Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB takvimi!

"Okullar ne zaman açılıyor?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Öğrencilerin gözü kulağı yeni eğitim öğretim dönemini başlayacağı tarihe çevrildi. Peki okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, okulların açılacağı tarih...