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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB takvimi!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB takvimi!

"Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Öğrenci ve veliler, okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi site üzerinden konuya ilgili detayları duyurdu. İşte, 2023-2024 eğitim öğretim takvimi…

"Okullar ne zaman açılıyor?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Öğrencilerin gözü kulağı yeni eğitim öğretim dönemini başlayacağı tarihe çevrildi. Peki okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk olarak okul öncesi eğitim ile ilkokul 1.sınıf öğrencileri 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.Okullar ise 11 Eylül pazartesi günü başlayacak.

Birinci dönem,11 Eylül Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

Üniversitelerin ise eğitim dönemi başlangıç tarihi şehirlere ve okullara göre farklılık gösterecek.

Birinci dönem ara tatili,13 Kasım 2023 pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma tarihinde sona erecek.

Yarıyıl tatili ise,22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma sona erecek.

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