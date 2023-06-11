Ankara'da yarın okullar tatil mi? 12 Haziran Ankara'da okullar var mı, yok mu? Valilik açıklamaları...
"Ankara'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkent'te öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak, yağışın zaman zaman artmasıyla su baskınlarına neden olurken birçok öğrenci ve veli de sorunun cevabını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 12 Haziran Ankara'da okullar var mı, yok mu? Valilik açıklamaları...
"Ankara'da yarın okullar tatil mi? 12 Haziran Ankara'da okullar var mı, yok mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara'da etkili olan yağış, hayatı olumsuzluk yönde etkiledi. Kuvvetli sağanak sebebiyle rögarların taştığı, ev ve iş yerlerini su bastığı görüldü. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? 12 Haziran Ankara'da okullar var mı, yok mu? Valilik açıklamaları...
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN 'OKULLAR TATİL' AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?
Ankara Valiliği'nden 12 Haziran 2023 Pazartesi günü için 'okul tatili' açıklaması geldiği takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Muğla ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri ile Adana'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artması bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşeceği aktarıldı.
Yapılan açıklamaya göre diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı Konya, Karaman, Aksaray, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara'nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Tokat, Amasya, Çorum ile Kastamonu'nun güneyi), Afyonkarahisar, Burdur ,Isparta, Antalya'nın iç kesimleri ile Adana'nın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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- Ankara'da yarın okullar tatil mi? 12 Haziran Ankara'da okullar var mı, yok mu? Valilik açıklamaları...
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