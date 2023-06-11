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AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2023
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AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?

"AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitenin akademik takvimine göre bahar dönemi sonu sınavları 3-4-Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerinde tamamlandı. 2023 bahar dönemi sona ererken öğrenciler yaz okulu sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?

"AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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