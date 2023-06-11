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Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak 2023?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2023
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Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak 2023?

"Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Karne heyecanı yaşayın öğrenciler, yaz tatili ile birlikte eğitime uzun bir ara verecek ve tatillerini yapacak. Peki, Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak 2023?

"Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların kapanmasına ve yaz tatilinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline başlayacaklar. Peki, Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak 2023?

2023 KARNELER BASILDI MI, NE ZAMAN BASILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Milyonlarca öğrenci karnesini aldıktan sonra yaz tatiline başlayacak.

Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

KARNERLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ALINACAK?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Karnelerin basıldığı tarihe göre öğrenciler, öğretmenlerin kanaat notları noktasında yapacağı değerlendirmeleri sorgulayabilecekler.

Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.

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