"Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların kapanmasına ve yaz tatilinin başlamasına çok az bir süre kaldı. Öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline başlayacaklar. Peki, Karneler basıldı mı, ne zaman basılacak 2023? Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak 2023?