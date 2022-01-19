Adıyaman’da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Adıyaman’da kar tatili var mı? Valilik son açıklamalar

Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Adıyaman'da da etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verilmişti. Adıyaman'da eğitim gören öğrenciler yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Adıyaman Valiliği ise kar tatili ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Adıyaman'da kar tatili var mı? İşte son gelişmeler...

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği duyuruldu.