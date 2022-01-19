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Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Adıyaman'da kar tatili var mı? Valilik son açıklamalar

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2022
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Adıyaman’da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Adıyaman’da kar tatili var mı? Valilik son açıklamalar

Adıyaman'da kar tatili var mı? Adıyaman Valiliği kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Yoğun kar yağışını nedeniyle Adıyaman'da okulların perşembe günü de tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Adıyaman Valiliği tarafından konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Adıyaman kar tatili var mı? İşte Adıyaman Valiliği son açıklamalar...

Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Adıyaman'da da etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verilmişti. Adıyaman'da eğitim gören öğrenciler yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Adıyaman Valiliği ise kar tatili ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Adıyaman'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Adıyaman'da kar tatili var mı? İşte son gelişmeler...

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği duyuruldu.

Salı ve Çarşamba günü kar ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini duyuran Adıyaman Valiliği, Perşembe günü de okulları tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır"

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.

Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

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