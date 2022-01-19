Kahramanmaraş yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Kahramanmaraş’ta kar tatili var mı? Valilik duyurdu!

Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Kahramanmaraş'ta da etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verilmişti. Kahramanmaraş'ta eğitim gören öğrenciler yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Kahramanmaraş Valiliği ise kar tatili ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Kahramanmaraş'ta kar tatili var mı? İşte son gelişmeler...

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta eğitim gören öğrenciler 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyordu. Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.