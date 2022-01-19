Kahramanmaraş yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Kahramanmaraş'ta kar tatili var mı? Valilik duyurdu!
Kahramanmaraş'ta kar tatili var mı? Kahramanmaraş Valiliği kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Yoğun kar yağışını nedeniyle Kahramanmaraş'ta okulların perşembe günü de tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş Valiliği tarafından konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Kahramanmaraş kar tatili var mı? İşte Kahramanmaraş Valiliği son açıklamalar...
Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Kahramanmaraş'ta da etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verilmişti. Kahramanmaraş'ta eğitim gören öğrenciler yarın da okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Kahramanmaraş Valiliği ise kar tatili ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Kahramanmaraş'ta kar tatili var mı? İşte son gelişmeler...
KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş'ta eğitim gören öğrenciler 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyordu. Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.
ADIYAMAN'DA OKUL TATİLİ UZATILDI
Adıyaman Valiliği, 20 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.
Salı ve Çarşamba günü kar ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini duyuran Adıyaman Valiliği, Perşembe günü de okulları tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır"
ŞANLIURFA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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- Kahramanmaraş yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Kahramanmaraş'ta kar tatili var mı? Valilik duyurdu!
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