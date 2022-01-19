BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sonuç tarihi belli oldu mu?
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezleri için başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler 2022 BİLSEM başvurularını merak ediyordu. BİLSEM başvuruları 10 Ocak'ta başladı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre Şubat ayında değerlendirmeye alınacak BİLSEM başvurularında sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sonuç tarihi belli oldu mu?
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel yetenekli olan çocukların genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel eğitim gördükleri MEB BİLSEM 2022 başvurularının bitmesine sayılı günler kala BİLSEM başvurusu yapan binlerce çocuğun gözleri BİLSEM sonuç tarihine çevrildi. İşte, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sonuç tarihi belli oldu mu?
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs tarihinde ilan edilecek.
13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında bireysel değerlendirmeler yapılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.
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- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM sonuç tarihi belli oldu mu?
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