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Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Şanlıurfa kar tatili var mı? Şanlıurfa Valiliği son açıklamalar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Şanlıurfa kar tatili var mı? Şanlıurfa Valiliği son açıklamalar...

Şanlıurfa'da kar tatili var mı? Şanlıurfa Valiliği kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiğini duyurmuştu. Yoğun kar yağışını nedeniyle Şanlıurfa'da okulların yarın da tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Valilik tarafından konu hakkında son dakika açıklaması geldi. Peki, Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Şanlıurfa kar tatili var mı? İşte Şanlıurfa Valiliği son açıklamalar...

Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Şanlıurfa'da da etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verilmişti. Şanlıurfa'da eğitim gören öğrenciler, 20 Ocak Perşembe günü de tatil olup olmadığını araştırıyor. Şanlıurfa Valiliği ise kar tatili ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Şanlıurfa kar tatili var mı? İşte haberin detayları...

ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA KAR NEDENİYLE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edilerek, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları istendi.

ADIYAMAN'DA OKUL TATİLİ UZATILDI

Adıyaman Valiliği, 20 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

Salı ve Çarşamba günü kar ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini duyuran Adıyaman Valiliği, Perşembe günü de okulları tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır"

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