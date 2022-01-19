Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Şanlıurfa kar tatili var mı? Şanlıurfa Valiliği son açıklamalar...

Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Şanlıurfa'da da etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda bugün eğitime ara verilmişti. Şanlıurfa'da eğitim gören öğrenciler, 20 Ocak Perşembe günü de tatil olup olmadığını araştırıyor. Şanlıurfa Valiliği ise kar tatili ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Perşembe Şanlıurfa kar tatili var mı? İşte haberin detayları...

ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği bildirildi.