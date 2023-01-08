ATA AÖF final sınavı ne zaman açıklanacak? 2023 ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu? obs.atauni.edu.tr SONUÇ SORGULAMA!

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ATA AÖF güz yarıyılı (final) sınavı sonuçlarının, Ocak ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.