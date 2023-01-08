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ATA AÖF final sınavı ne zaman açıklanacak? 2023 ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu? obs.atauni.edu.tr SONUÇ SORGULAMA!

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Giriş Tarihi: 08.01.2023
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ATA AÖF final sınavı ne zaman açıklanacak? 2023 ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu? obs.atauni.edu.tr SONUÇ SORGULAMA!

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz dönemi final sınavları, 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde tamamlandı. Yüz yüze gerçekleştirilen sınav sonrası öğrenciler, sonuçların açıklanacağı güne odaklanmış durumda. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman açıklanacak? 2023 ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

ATA AÖF final sınavı ne zaman açıklanacak? sorusu bugün tamamlanan sınavın ardından gündeme getirildi. 7- 8 Ocak 2023 tarihleri arası tamamlanan ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ final sınav sonuçlarının açıklanacağı gün arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 2023 ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte, ATA AÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranı!

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

ATA AÖF sınav sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar, http://obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor.

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ATA AÖF güz yarıyılı (final) sınavı sonuçlarının, Ocak ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 2023

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz dönemi bütünleme sınav tarihleri akademik takvimle belli oldu.

I.Oturum: 11 Şubat 2023

II.Oturum: 11 Şubat 2023

III.Oturum: 12 Şubat 2023

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