ATA AÖF final sınavı ne zaman açıklanacak? 2023 ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu? obs.atauni.edu.tr SONUÇ SORGULAMA!
Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz dönemi final sınavları, 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde tamamlandı. Yüz yüze gerçekleştirilen sınav sonrası öğrenciler, sonuçların açıklanacağı güne odaklanmış durumda. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman açıklanacak? 2023 ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...
ATA AÖF final sınavı ne zaman açıklanacak? sorusu bugün tamamlanan sınavın ardından gündeme getirildi. 7- 8 Ocak 2023 tarihleri arası tamamlanan ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ final sınav sonuçlarının açıklanacağı gün arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 2023 ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte, ATA AÖF final sınavı sonuç sorgulama ekranı!
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
ATA AÖF sınav sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar, http://obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulaması üzerinden öğrenilebiliyor.
ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ATA AÖF güz yarıyılı (final) sınavı sonuçlarının, Ocak ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ 2023
Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz dönemi bütünleme sınav tarihleri akademik takvimle belli oldu.
I.Oturum: 11 Şubat 2023
II.Oturum: 11 Şubat 2023
III.Oturum: 12 Şubat 2023
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF final sınavı ne zaman açıklanacak? 2023 ATA AÖF sınav sonuç tarihi belli oldu mu? obs.atauni.edu.tr SONUÇ SORGULAMA!
- BEDELLİ ASKERLİK 2023 SONUÇLARI: Ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri belli oldu mu?
- KYK bursları YATTI mı, ne zaman yatar? 2023 Ocak ayı KYK bursları hangi gün yatacak? T.C kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar...
- Regaib, Miraç, Berat Kandili TARİHLERİ | ORUÇ NE ZAMAN? 2023 ÜÇ AYLARA ne zaman giriyoruz? RECEP, ŞABAN ve RAMAZAN ayları hangi tarihte?
- Kardeşlerim Leyla öldü mü? Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin dizinden ayrılacak mı?
- Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? MEB 2023 TAKVİMİ!
- Kısmetse Olur 25. bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler yayınlanıyor?
- 2023 HAC KANTENJANLARI: 65 yaş ve üstü hacca gidecek mi? Hac başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- MSB 16 bin sözleşmeli er-erbaş alımı yapacak! Peki, MSB sözleşmeli erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
- Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB-GS DERBİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
- Binlerce işçiye 12.401 TL İKRAMİYE! 2023 yılı ödeme tarihleri belli oldu! Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte, rakamlar...
- EYT'de 1 Şubat 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI! Paralar bu tarihten itibaren birikecek! ÇİFT MAAŞ + 3 ayrı dönem detayı...